Alexander De Croo avant le nouveau Codeco: "Il faut un paquet de mesures complet"

Le Premier ministre Alexander De Croo a justifié jeudi à la Chambre la convocation d'un nouveau Comité de concertation vendredi. "Dans un contexte de crise, il faut pouvoir apporter des ajustements. Il n'est que normal de convoquer ce Codeco", a-t-il affirmé en réponse aux questions de neuf députés. "Nous devrons tous franchir des pas. On ne peut plus avoir de tabous. Le virus est imprévisible, change de visage".



À propos du variant Omicron, M. De Croo a indiqué que trois cas avaient été confirmés en Belgique, auxquels s'ajoutent six cas suspects. Pour le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, il s'agira de "simplement faire ce qui s'impose, sur la base de faits, des conseils scientifiques et des chiffres, pas sur des tabous, des dogmes, des choses qui ont été dites". "L'avis que nous avons reçu du Gems (groupe d'experts) constitue la base des mesures. Il faut un paquet large, complet", a-t-il plaidé.

"L'objectif ne doit pas être de convoquer un quatrième Codeco." Le rapport est arrivé sur la table des ministres, a-t-on appris à bonne source. Selon plusieurs médias, le commissariat corona et le Gems préconisent notamment la fermeture des établissements horeca à 20h00 (23h00 actuellement), la suspension des événements de plus de 200 personnes à l'extérieur et de tous les événements à l'intérieur ou encore la fermeture des écoles pendant dix jours.