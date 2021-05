Alexander De Croo précise que les compteurs CO2 dans l'horeca seront OBLIGATOIRES: "Il y aura des contraintes de ventilation"

Alexander De Croo était l'invité de Fabrice Grosfilley mercredi matin. Il est revenu sur le comité de concertation de mardi, et a donné quelques précisions sur l'ouverture de l'horeca à l'intérieur, prévue pour le 9 juin.

Les compteurs CO2 obligatoires dans l'horeca et les salles de fitness

Alexander De Croo a évoqué un point qui ne figure pas dans la liste des mesures: l'obligation de mesurer le taux de CO2, pour savoir si la salle est assez aérée (voir les explications détaillées de la task force ventilation). "Il y aura des contraintes de ventilation. Dans les restaurants, on obligera la présence d'un dispositif mesurant la qualité de l'air. Pour l'instant, c'est obligatoire dans les cafés et les restaurants, et dans les salles de fitness, car ce sont des endroits où c'est le plus applicable. Mais je conseillerais à tous ceux qui veulent être prudents de le faire. Il y aura des contrôles, qui seront plus du coaching dans un premier temps, mais qui dans un deuxième temps pourraient mener à la fermeture".

Deux seuils ont été annoncés mardi, conditions pour confirmer les annonces de déconfinement: 60% des adultes vaccinés pour le 1er juillet, et 70% pour le 1er août. Ces seuils sont-ils indicatifs ou contraignants ?

"Ce sont des chiffres sur lesquels on se base pour prendre des décisions. Moi je les prendrais d'une manière assez contraignante, mais si on est à 1% du seuil, je pense qu'il faudra être un peu raisonnable. Mais honnêtement, ces chiffres-là sont tout à fait atteignables".

Ne va-t-on pas trop vite ?

Globalement, notre Premier ministre estime que toutes ces mesures sont un juste équilibre entre sécurité et liberté. "C'est une ouverture en maîtrisant les risques. La campagne de vaccination nous donne des fondations solides. 40% des adultes sont vaccinés une première fois. Et d'ici le 9 juin, 2,2 millions de Belges supplémentaires seront vaccinés. La population à risque, pour laquelle on a pris toutes ces mesures, sera protégée. Donc c'est normal qu'on passe à un stade supérieur", a-t-il déclaré.

Et les variants ? Et si la campagne de vaccination dérape ?

"On a appris pendant cette crise qu'il y avait toujours un risque. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas planifier des choses. Si on veut un été plus agréable que le printemps, on doit planifier, donner des perspectives. On voit dans les études que la motivation des Belges a augmenté".