Alexander De Croo s'adresse à la nation: "Nous avons franchi des pas de géant" (vidéo)

Un comité de concertation a eu lieu ce mardi 11 mai. Entrés en négociation à 9h, les ministres ont pris de nombreuses décisions. Alexander De Croo s'est exprimé à 16h avant d'annoncer l'assouplissement des mesures.



Le Comité de Concertation a développé un "plan été" très large. Ce plan été a été fixé grâce au fait que nous avons eu une campagne anti-covid à succès. 4 adultes belges sur 10 ont reçu leur première dose de vaccin, explique le Premier ministre.

"Ces dernières semaines, nous avons été témoins d'une énorme accélération. Ceux qui suivent les chiffres peuvent le constater (...) ça va très très vite dans le bon sens, ce sont des avancées considérables (...) nous avons franchi des pas de géant. Plus des gens seront vaccinés, plus vite, nous pourrons retrouver nos libertés", précise Alexander De Croo. "Grâce à l'avancée de ce processus de vaccination, pas à pas, de manière prudente, nous nous dirigerons de plus en plus vers une vie normale."

Ce "plan été" s'appuie sur deux piliers, ajoute-t-il. Le premier pilier est le progrès du processus de vaccination et le deuxième est le suivi de près de la situation dans nos hôpitaux.