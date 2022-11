Aline Pelckmans 6e et 5e des épreuves de la Coupe Intercontinentale de skeleton

(Belga) Aline Pelckmans a terminé respectivement 6e et 5e des deux épreuves de la Coupe Intercontinentale de skeleton disputées samedi et dimanche à Altenberg en Allemagne.

Samedi, avec un chrono global après ses deux runs de 1:56.71 qu'elle a terminés aux 7e et 5e places, elle a concédé 1.62 secondes à la lauréate l'Allemande Jacqueline Lölling (1:55.09). Dimanche, l'écart avec Lölling de nouveau la plus rapide en 1:55.16 n'était plus que de 1.50 seconde (1:56.66). Notre compatriote avait pris les 5e et 7e places dans chacune des manches. Après deux des quatre rendez-vous de cette Coupe Intercontinentale (et quatre des huit descentes), Lölling est en tête du classement avec 460 points. Pelckmans, qui avait terminé 9e et 8e à Lillehammer les 11 et 12 novembre, occupe la 6e place avec 336 points. Le troisième rendez-vous de cette compétition est fixé les 17 et 18 décembre à Pyeonchang en Corée du Sud. La saison s'achèvera les 17 et 18 février à Innsbruck en Autriche. (Belga)