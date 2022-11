Aline, restauratrice à Florennes, offre un sac de pellets pour chaque commande passée, par solidarité: "On est tous en train de s'écrouler"

A Florennes, Aline, une restauratrice, prend une initiative originale pour sensibiliser ses clients aux difficultés du secteur. Elle offre un sac de pellets de 500 grammes pour chaque commande.



À travers ce cadeau, Aline tente de faire passer un message à ses clients qui prennent des plats à emporter. "Le message est que nous aussi, on a besoin de vivre à travers lui. Le temps qu'il mange, on se permet de lui offrir un sac de pellets comme ça, il ne pense pas à se chauffer (...) c'est un clin d'œil à l'état pour qu'il se rende compte qu'on est tous en souffrance", explique la gérante de restaurant.

Cette action est solidaire envers la clientèle. Régine et Christophe, clients d'Aline, apprécient l'initiative. "C'est bien de soutenir, car on ne sait pas comment demain sera fait, car c'est un monde incertain", précise la cliente. "Le petit sac de pellets ici arrive bien plus rapidement que le chèque énergie promis par le gouvernement", lance Christophe.



Le gouvernement est aussi visé par l'action d'Aline qui parle de "massacre d'énergie". "Ce n'est plus possible, il faut qu'ils réalisent qu'on est tous en train de s'écrouler".



"C'est bien de soutenir, car on ne sait pas comment demain sera fait, car c'est un monde incertain", précise la cliente. "Le plat phare, c'était le steak sur pierre. Les pierres chaudes étaient mises dans un four. Mais c'est une consommation de 3 000 watts et donc on a dû pallier et annuler ce steak sur pierre et le cuire à la poêle", raconte la restauratrice.



Aline a également changé l'ambiance de son établissement en supprimant les éclairages énergivores.



"On a choisi les petites bougies pour essayer de diminuer l'impact du coût énergétique qui s'impose à nous. Sur 4 mois, on a déjà dû remettre 2700 euros et j'ai très peur de la facture de clôture qui va s'imposer à nous au mois de décembre", lance Aline.



Par son action originale, Aline espère donc sensibiliser le gouvernement pour plus d’aides dans l’horeca.