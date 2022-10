ALL EYEZ ON BRUSSELS VII (1) - Quatorzième victoire en 14 combats: A. Messaoudi en route vers un championnat en décembre

(Belga) Cela n'a pas été facile, mais la mission est accomplie. Le champion du Benelux des welters (entre 63,503 et 66,678 kg) Anas Messaoudi a même assuré sa 14e victoire en 14 combats, sans jamais avoir été réellement mis en danger par son adversaire russe né en Ukraine, Andrey Maik, samedi soir lors de la septième édition de All Eyez on Brussels, au Hall des sports ULB Erasme à Anderlecht.

Le pointage des juges témoigne d'ailleurs de sa supériorité: 80-72 pour Jean Houblon, 79-73 pour Daniel Van de Wiele et Jean-Pierre Van Imschoot. C'est la deuxième défaite de Maik en 11 combats professionnels. "Je pensais qu'un ancien fleuron de l'école russe allait boxer comme un amateur", a avoué Messaoudi à sa descente du ring. "Mais cela n'a pas du tout été le cas. Je ne m'attendais pas à ce qu'il bouge autant, sans jamais s'arrêter. Il avait visiblement bien étudié ma boxe. Mais je ne me plains pas. C'est comme ça qu'on apprend. Je suis très content de ma prestation. Je manquais logiquement de rythme après sept mois sans combattre (il n'avait plus boxé depuis le 25 février, NDLR), mais ma condition était meilleure que la sienne. J'ai facilement tenu les huit rounds, et j'espère qu'il y en aura davantage la prochaine fois. Je veux en effet boxer pour une ceinture en décembre, et ensuite relever tous les challenges intéressants qu'on me proposera. L'objectif est de monter le plus haut possible dans les classements, et de disputer des championnats..."