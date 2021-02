Aller courir par ces températures négatives? Les conseils d’une pro

Sortir courir par ce froid polaire, "c’est une idée qui n’est pas mauvaise moyennant quelques petits conseils", expliquait Catherine Lallemand, sportive de haut niveau et coach sportive, dans le RTL INFO Bienvenue. Les voici.

Pour éviter des problèmes musculaires, "l’idée, c’est de faire un petit échauffement auparavant à l’intérieur, bien au chaud. Travailler au niveau des mobilités, échauffer un peu les chevilles, les genoux, les hanches, et de faire quelques petits exercices qui vont permettre de faire monter la température du corps progressivement et donc le choc thermique sera un peu moins fort."

Ensuite, il faut "bien s’équiper. C’est avoir les chaussures adéquates au terrain. Les personnes qui font du trail ou des courses nature connaissent les chaussures de trail donc vont avoir une semelle plus absorbante et adhérente. Et puis le système multicouche. On va superposer des couches tantôt isolantes, tantôt respirantes, et pour terminer une petite couche soit coupe-vent soit imperméable."

Évitez donc les t-shirts et sweatshirts classique en coton. "Il ne faut pas oublier que le froid n’empêche pas la transpiration et donc on va accumuler la transpiration qui va se refroidir au cours du temps."

Autre conseil : courrez moins vite. "On conseille de diminuer la vitesse parce que la respiration va être plus difficile. L’air est froid et le système n’a pas le temps de réchauffer l’air qui va faire mal aux poumons et donc on va inspirer moins de volume d’oxygène. Donc moins de vascularisation au niveau musculaire et donc les performances sont moindres."

Par contre, la durée de la séance ne doit pas forcément être réduite : "Si on a bien couvert les extrémités, un bonnet, des gants, des chaussettes un peu plus épaisses, il n’y a pas de raison de courir moins longtemps."

Enfin, dernier conseil : commencer par avoir "le vent de face". "Il vous permet de rentrer avec le vent de dos et d’avoir moins froid au retour."