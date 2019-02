Allocations familiales payées en retard: il n'y aura pas de compensation de 10€

Après avis juridiques des services internes et externes, le Comité de gestion de FAMIWAL, la caisse publique d’allocations familiales, a décidé de ne pas octroyer la compensation de 10€ liée à l’effet retard interbancaire lors du paiement des allocations familiales du 8 février 2019.

Après analyse plus approfondie, le Comité de gestion a en effet estimé qu’il n’existait pas de base décrétale pour le faire, sans créer de disparités entre les familles. Pour rappel, la proposition de dédommagement a été évoquée au cœur même de la crise, dans une volonté de réparation morale auprès des familles impactées par ce décalage entre banques.

FAMIWAL indique encore que par respect de la charte déontologique, il ne s’agit pas non plus de créer un précédent pour l’ensemble du circuit de paiement des allocations familiales car, comme l’a souligné l’AVIQ, en sa qualité de régulateur, il arrive, dans le cadre de la gestion courante, que certaines familles reçoivent leurs allocations tardivement, et ce quelle que soit la caisse d’allocations familiales.

Le Comité de gestion de FAMIWAL tient par ailleurs à rassurer une fois encore les familles sur la mise en place de toutes les mesures nécessaires avec son partenaire bancaire afin de garantir le paiement des allocations familiales à temps.