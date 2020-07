Alors que des Belges sont déjà en vacances à l'étranger, les autorités n'ont pas encore de plan pour leur retour

Concernant les Belges qui reviennent de zones à risque: seront-ils ou non testés et mis en quarantaine? Une stratégie globale doit être mise en place par les Régions. Où en est-on? Un accord de principe existe entre les différents niveaux de pouvoirs du pays, mais reste à mettre tout cela sur papier. L'accord porterait sur une mise en quarantaine des Belges qui reviennent de zones à risques ainsi qu'une stratégie de testing. L'organisation de ces retours fera l'objet d'un Conseil interministériel qui ce tiendra ce mardi soir.

Plusieurs questions seront soulevées: quelles sont ces zones à risque? Comment organiser ces contrôles pour les gens qui rentrent en avion ? Et pour ceux en voiture? L'établissement d'un cadre légal devra rapidement être mis sur pied. Le but sera - en résumé - d'obliger les personnes de retour à se mettre en quarantaine si nécessaire.

"On veut tous éviter de reconfiner l'ensemble de la population"

Reste une dernière question posée notamment par certains virologues: pourquoi ce plan n'existe-t-il pas déjà en Belgique alors que les vacances sont déjà bien entamées? Alain Maron, ministre bruxellois de la Santé explique, a été interrogé à ce propos par notre rédaction: "Jusqu'il y a peu, il avait peu d'indication de nouveaux foyers. Ce n'est pas si simple de prendre la mesure la plus proportionnée. Il y a des foyers pour le moment en Espagne mais ce n'est pas nécessairement sur toute la Catalogne. Ce n'est pas si évident de déterminer si la personne a résidé et pris des risques dans une zone réellement à risque ou pas, même si il ou elle vient de Catalogne. J'entends que certains virologues –pas tous- disent qu'il faudra absolument remettre tout ceux qui reviennent de vacances en quarantaine. Je pense qu'il faut prendre des mesures proportionnées. On veut tous éviter une deuxième vague, on veut tous éviter de reconfiner l'ensemble de la population. Ce n'est pas une option. On doit mettre au point les procédures les plus adaptées et les plus réalistes pour protéger la population."