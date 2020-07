Alors que des Belges sont déjà en vacances à l'étranger, les autorités n'ont pas encore de plan pour leur retour

Concernant les Belges qui reviennent de zones à risque: seront-ils ou non testés et mis en quarantaine? Une stratégie globale doit être mise en place par les Régions. Où en est-on? Un accord de principe existe entre les différents niveaux de pouvoirs du pays, mais reste à mettre tout cela sur papier. L'accord porterait sur une mise en quarantaine des Belges qui reviennent de zones à risques ainsi qu'une stratégie de testing. L'organisation de ces retours fera l'objet d'un Conseil interministériel qui ce tiendra ce mardi soir.

Plusieurs questions seront soulevées ce soir: quelles sont ces zones à risque? Comment organiser ces contrôles pour les gens qui rentrent en avion ? Et pour ceux en voiture? L'établissement d'un cadre légal devra rapidement être mis sur pied. Le but sera - en résumé - d'obliger les personnes de retour à se mettre en quarantaine si nécessaire. Pour le moment, les autorités en appellent seulement au civisme de la population.

"On veut tous éviter de reconfiner l'ensemble de la population"

Reste une dernière question posée notamment par certains virologues: pourquoi ce plan n'existe-t-il pas déjà en Belgique alors que les vacances sont déjà bien entamées? Alain Maron, ministre bruxellois de la Santé explique, a été interrogé à ce propos par notre rédaction: "Jusqu'il y a peu, il avait peu d'indication de nouveaux foyers. Ce n'est pas si simple de prendre la mesure la plus proportionnée. Il y a des foyers pour le moment en Espagne mais ce n'est pas nécessairement sur toute la Catalogne. Ce n'est pas si évident de déterminer si la personne a résidé et pris des risques dans une zone réellement à risque ou pas, même si il ou elle vient de Catalogne. J'entends que certains virologues –pas tous- disent qu'il faudra absolument remettre tout ceux qui reviennent de vacances en quarantaine. Je pense qu'il faut prendre des mesures proportionnées. On veut tous éviter une deuxième vague, on veut tous éviter de reconfiner l'ensemble de la population. Ce n'est pas une option. On doit mettre au point les procédures les plus adaptées et les plus réalistes pour protéger la population."

Pour la Wallonie, la quarantaine est "acquise" pour les retours de zones à risques

Pour le gouvernement wallon, qui doit se réunir ce mardi après-midi pour débattre des mesures à prendre à l'égard des voyageurs revenant de zones à risques, "il est acquis que ces personnes seront mises en quarantaines chez elles".



Il est par ailleurs souhaitable que "la durée de la quarantaine et le caractère contraignant ou incitateur soient identiques dans les trois régions du pays", a indiqué le ministre-président régional, Elio Di Rupo (PS).

A Bruxelles, le ministre régional de la Santé, Alain Maron (Ecolo), n'a pas dit autre chose. "Nous avons une conférence interministérielle Santé ce mardi à 19h00, suivie, mercredi matin, d'un comité de concertation. Les mesures de prévention concernant ces zones à risques ne pourront fonctionner que si elles sont mises en place de manière conjointe par toutes les entités du pays", a-t-il expliqué.

Lundi, le ministre flamand du Bien-être, Wouter Beke (CD&V), avait annoncé la mise en place de tests et d'une quarantaine à domicile pour les voyageurs revenant de zones où un reconfinement a été décrété en raison d'une augmentation du nombre de contaminations au covid-19. Problème: aucune base légale n'existe actuellement en Belgique pour imposer ces mesures. "On peut toujours faire des effets d'annonce, qui correspondent aux recommandations du Risk Management Group, mais ça n'a aucun sens si ces mesures ne sont pas prises par toutes les Régions. Nous allons en discuter lors des 2 réunions prévues sur le sujet", a encore souligné Alain Maron selon qui, enfin, "on s'oriente effectivement vers ces mesures pour ceux qui reviennent d'une véritable zone à risques".