Alternance de nuages et d'éclaircies en ce dernier dimanche des vacances de Pâques

Le temps sera sec pratiquement partout dimanche avec du soleil et des nuages, sauf sur l'est du pays où la nébulosité sera plus abondante et une averse pourra se développer en fin d'après-midi. Les maxima seront compris entre 9°C ou 10°C à la mer et en Haute Ardenne, et 15°C dans le centre. Le vent sera faible à parfois modéré, au littoral modéré et relativement désagréable, de nord à nord-ouest, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée.

Dimanche soir et la nuit suivante, le risque d'une averse se maintiendra sur la moitié est du pays tandis qu'à l'ouest, le temps restera sec avec de larges éclaircies. Du brouillard pourra aussi se former. Les minima se situeront entre 2 et 5°C, sous un vent faible de nord à nord-ouest ou de direction variable. Au littoral, il sera modéré de secteur nord. Lundi, le temps sera d'abord sec avec de la brume, du brouillard ou des nuages bas. Sur l'est, une averse sera déjà possible en matinée. Dans le courant de la journée, des averses parfois assez intenses et accompagnées d'un coup de tonnerre se développeront localement. À la mer, il fera vraisemblablement sec avec davantage de soleil avant l'apparition de brumes l'après-midi. Les maxima varieront entre 10°C à la mer et sur le relief, et de 14 à 15°C dans le centre. Le vent sera modéré de secteur nord dans l'ouest du pays. Ailleurs, il restera faible de direction variable ou s'orientera au nord. Mardi, la journée débutera avec de nombreux nuages bas et du brouillard. Ensuite, la nébulosité deviendra variable avec quelques averses localisées, éventuellement accompagnées d'un coup de tonnerre. Au littoral, le temps restera généralement sec. Les températures atteindront des valeurs maximales de 11 ou 12°C en bord de mer ainsi que sur les hauteurs de l'Ardenne, jusqu'à 16°C en Campine. Le vent sera faible de direction variable, devenant plus tard modéré de secteur nord à la côte. Mercredi, des averses rythmeront à nouveau la journée. À partir de jeudi, on notera le retour d'un temps sec partout mais nettement plus frais avec progressivement des éclaircies.