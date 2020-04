Amandine a découvert qu'elle avait le coronavirus peu avant d'accoucher: "Ça avait beaucoup de conséquences"

C’est un réel soulagement pour Amandine lorsqu’elle prend sa petite fille dans ses bras, quelques heures après l’accouchement. Car l’opération ne s’est pas déroulée sans crainte.

Je ne l'ai vue que deux minutes et puis ils sont tout de suite partis avec elle

Quelques jours avant l'heureux événement, la maman est testée positif au coronavirus. Une situation qui inquiète alors beaucoup les deux parents. "Mon gynéco m'a appelée pour me dire qu'en fait c'était positif. Là on est un peu tombé de notre chaise, parce que ça avait beaucoup de conséquences. Ça voulait dire que mon mari ne pouvait pas venir avec moi à l'accouchement. Que j'allais être toute seule… Il y avait tout un autre procédé qui allait se mettre en route", nous confie Amandine.

Par mesure de sécurité, le bébé est écarté de la maman directement après l'accouchement. "Je ne l'ai vue en fait que deux minutes et puis ils sont tout de suite partis avec elle. Donc j'avoue que j'ai vécu un long moment de solitude pendant toute cette intervention", explique Amandine. Bonne nouvelle: la petite fille est en bonne santé.

La transmission pendant la grossesse ou pendant l'accouchement lui-même est extrêmement rare

Pour la spécialiste que nous avons interrogée à l'hôpital, le risque de transmission du coronavirus est faible pendant la grossesse. Car le virus se transmet par voie respiratoire et rarement par voie sanguine. "On pense en tout cas que la transmission pendant la grossesse ou pendant l'accouchement lui-même est extrêmement rare. Après l'accouchement, eh bien c'est une maladie qui se transmet par les sécrétions, etc. Donc si on ne fait pas attention, ça peut éventuellement se transmettre au nouveau-né", indique Charlotte Martin, infectiologue et chef de clinique au CHU Saint-Pierre.

Une maman et un papa masqués

Les jeunes parents doivent donc respecter quelques règles, notamment porter un masque et se laver régulièrement les mains. "Même si le nouveau-né attrape le coronavirus, c'est probablement quelque chose qui n'est vraiment pas du tout sévère dans ces catégories d'âge, chez ces petits bébés. Peut-être, entre autres, parce qu'ils bénéficient des anticorps de leur maman", précise Charlotte Martin.

L’allaitement est recommandé pour donner des anticorps à l’enfant. Dans tous les cas, le bébé n’est pas éloigné de la maman étant donné le risque assez faible de transmission du coronavirus.