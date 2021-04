200 élèves "sans école": "Cela m’attriste beaucoup parce que mon fils risque d’être perturbé", regrette son père

Un peu moins de 200 élèves ne sont pas rentrés à l’école vendredi. Ils n’ont pas séché les cours, ils sont bloqués sur les listes d'attente des écoles de leur choix. Frédéric Moray a rencontré deux jeunes écoliers pour Bel RTL. L'un d'eux n'a toujours rien trouvé tandis que l'autre vient juste d'obtenir une place.

Munis de leur cartable, de nombreux élèves ont repris le chemin de l’école vendredi. Mais ce n’était pas la rentrée pour tout le monde. Un peu moins de 200 élèves de première secondaire sont restés à la maison.

Ces enfants sont virtuellement "sans école" en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils sont en fait bloqués sur les listes d'attente des écoles de leur choix.





"Mon fils est sur liste d’attente"

Certains parents font de la résistance. Ils espèrent encore obtenir une place et refusent de se résigner. C’est le cas de Claude qui ne veut pas baisser les bras pour son fils. Depuis deux mois, il essaye tous les jours de joindre la commission interréseaux des inscriptions, chargée d’attribuer les places aux élèves qui n’ont pas obtenu une place dans l’école de leur 1er choix. Mais il entend inlassablement le même message enregistré: "Bonjour, bienvenue au service des inscriptions. Tous nos agents sont actuellement en ligne, veuillez nous rappeler plus tard".

"On ne sait pas. Il faudra donc rappeler, rappeler, rappeler", souffle-t-il, exaspéré. Malgré tout, Claude espère encore que la situation s’arrange. "Mon fils est sur liste d’attente. Il est cinquième pour le premier établissement prioritaire et puis seizième pour un deuxième établissement", indique le papa.





"C’est dérangeant de ne pas avoir d’école et je ne comprends pas"

Le garçon n’est donc pas rentré à l’école ce vendredi. "C’est dérangeant de ne pas avoir d’école et je ne comprends pas. Quasiment tous mes amis sont là-bas", déplore le jeune élève.

L’école de son premier choix, c’est la même que celle de son école primaire, située à quelques centaines de mètres de chez lui. Les critères de classement de la liste d’attente sont donc flous pour Claude.

La seule solution est d’accepter de se rendre dans une école où il reste des places. "Cela m’attriste beaucoup parce que mon fils risque d’être perturbé, il va aller dans un environnement où il ne va retrouver peut-être personne qu’il connaît", regrette Claude.

Père et fils ont décidé d’y croire encore un peu. Ils espèrent qu’une place finisse par se libérer, même si à partir du 1er septembre, les parents sont légalement obligés d'inscrire leur progéniture dans une école avec des places libres.





"C’était stressant mais finalement tout se termine bien"

Héloïse, elle, a eu cette chance. Après plusieurs mois sans connaître sa future école, l’écolière a finalement obtenu une place dans l'école de son premier choix. Un soulagement pour la jeune fille.

"C’était stressant mais finalement tout se termine bien. J’ai quand même eu une école il y a une semaine. J’ai cru que je n’allais jamais rentrée le 4 septembre. Je n’ai pas eu de place. C’est injuste. Moi j’habite à 1,2 km et il y en a d’autres qui habitent à 2km et ils ont quand même eu l’école plus vite que moi", souligne Héloïse.

"Tous mes amis sont là et j’y suis déjà depuis 8 ans. Et puis à chaque fois c’est un nouveau projet pédagogique et tout. Tandis que là dans l ‘école cela suit, ils font à chaque fois la même chose", se rassure l’écolière.

Le ministère rappelle que le vrai problème, c'est le manque de places. Vingt millions d'euros sont inscrits au budget chaque année pour la création de places dans des écoles sur base de zone objectivée.