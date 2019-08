Amateurs de balade, ouvrez grands les yeux: RTL INFO vous emmène à la découverte de la promenade du Hérou (vidéo)

Découvrir des sites naturels hors du commun vous passionne? Cette semaine, RTL INFO vous aide à découvrir des lieux wallons exceptionnels avec la série de reportages "Les balades de l'été". Nous commençons ce lundi avec la promenade du Hérou, à Nadrin, près d'Houffalize. En bas de l'article, vous pourrez télécharger le parcours en fichier GPX.

Cette balade nous emmène tout en haut d'une crête longue de 1,4 kilomètre. À 60 mètres de haut, une fois le vertige surmonté, vous profiterez d'un sentiment de liberté unique, avec une vue sur les méandres de l'Ourthe.



Avec son imposante barrière rocheuse, le site du Hérou est classé patrimoine exceptionnel de Wallonie.





La légende: connaissez-vous l'histoire du héraut et celle de la châtelaine?



Autrefois, perché sur la crête, un héraut proclamait les sentences de la haute cour de Nadrin. Cette légende autour du Hérou n’est pas la seule. Il y a bien longtemps, une châtelaine, malade, aurait choisi de se jeter des rochers pour mettre fin à ses souffrances.



"Je crois que c'est dans toute l'Ardenne qu'il y avait des légendes comme ça. On inventait aussi un petit peu des histoires pour donner un peu de piment à la vie de la région", explique Jacques Delacollette, membre du bureau du syndicat d'initiative de l'Ourthe supérieure.





Une zone préservée



Le tracé guide le promeneur à travers la forêt, à la découverte d’une zone préservée. Le site fait partie du réseau européen Natura 2000 qui protège la faune et la flore.



A proximité de la balade, le chiffre d’affaires d’hôtels, cafés et restaurants dépend en grande partie de l’affluence des promeneurs.



Cet établissement enregistre 2000 à 2500 nuitées chaque année. Le parcours du Hérou passe devant sa terrasse. "Les marcheurs en été représentent 80% de la clientèle extérieure, qui vient pour boire un verre, qui viennent vraiment pour une journée à Nadrin, ils viennent pour la balade", confie Benoît Toussaint, propriétaire d'un hôtel-restaurant.



Au bord de l’Ourthe, le promeneur savoure un peu de fraicheur. Il peut même y croiser Patrick Bastin, un ancien champion de Belgique de pêche à la mouche. C'est un habitué de l’endroit. "Pour le pêcheur, c'est un endroit de rêve, parce qu'on est loin de toute habitation, on est en pleine nature, on n'entend aucun bruit, pas de voiture, pas de moteur… C'est vraiment le paradis sur terre", commente-t-il à notre micro.



Le circuit du Hérou: pour réaliser les 5 kilomètres et 800 mètres du tracé, comptez environ 1h40. Un parcours au niveau de difficulté moyen, mais qui nécessite un effort physique plus important en certains endroits.



Le parcours est déconseillé aux enfants de moins de 8 ans. Il est inaccessible aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite.



CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER LE PARCOURS EN FICHIER GPX



(Il s'agit d'un fichier Zip, décompressez-le pour obtenir le fichier GPX. Ensuite vous pourrez l'ouvrir avec votre application de randonnée)