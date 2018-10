Ambiance "Halloween" dans de nombreuses écoles: "On rend la mort un peu plus sympa!"

Dans la plupart des écoles, ce dernier jour avant les vacances d'automne est un peu particulier... À quelques jours d'Halloween, une atmosphère de châteaux hantés et de sorcières s'installe dans les classes...

Le porte à porte le plus terrifiant de l’année. Les élèves de l’institut Saint-Joseph de Gosselies réclament leurs bonbons et gare à celui qui n’obéit pas. "J’adore Halloween", déclare une fillette. "C’est super ! Les sorcières, donnez-nous des bonbons", chante une autre.

Les chaudrons se remplissent. Araignées, citrouilles et clowns maléfiques font leur œuvre.

"Ça leur plait, ils sont contents […] Ils apprennent à partager tout ce qu’on a reçu", raconte Gina Bourlard, institutrice maternelle à l’institut Saint-Joseph de Gosselies.

En classe, aujourd’hui tout est permis. Les enfants sont venus déguisés. Les institutrices font les derniers grimages. Parmi les plus appréciés : sorciers et sorcières.

"Elles transforment les enfants en araignées, en chauve-souris, en squelettes", raconte une petite fille.





Des festivités qui marquent le début des vacances

"C’est un peu jouer avec la mort. On rend la mort un peu plus sympa; et ça prend bien, en tout cas dans notre région", raconte Nathalie Michaux, institutrice maternelle à l’institut Saint-Joseph.



Les bricolages sont terminés — des photophores — car Halloween est aussi la fête de la lumière.



"Les enfants sont épuisés. Hier les parents nous disaient 'vivement demain'. Ils s’endorment au souper. Même nous instits, ça nous fera du bien que les vacances arrivent", confie Laura Robert, institutrice.

Avant de se quitter, les enfants partagent une soupe aux potirons, devenue une tradition dans de nombreux établissements.