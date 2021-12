An Vannieuwenhuyse et Sara Aerts 16es en bob à deux à Winterberg

(Belga) An Vannieuwenhuyse et Sara Aerts se sont classées 16es en bob à deux lors de la quatrième manche de la Coupe du monde de bobsleigh dimanche à Winterberg en Allemagne.

Après un chrono de 57.77 lors du premier run, le duo belge a signé un chrono de 57.36 lors du second run pour un temps total de 1.55.13 à 1.36 des Allemandes Laura Nolte et Deborah Levi, lauréates en 1.53.77. Elles ont devancé leurs compatriotes Mariama Jamanka/Alexandra Burghardt, 2es à 7 centièmes, et Kim Kalicki/Leonie Feibig, 3e à 36 centièmes. Au classement de la Coupe du monde, Nolte conserve la première place avec 885 points devant Kalicki (812). La Canadienne Christine De Bruin, 4e dimanche, est troisième avec 792 points. An Vannieuwenhuyse se classe elle 19e avec 324 points. La cinquième des huit manches de la Coupe du monde de bobsleigh est prévue le 19 décembre à Altenberg en Allemagne.