Anaé, 9 ans, a des milliers de fans sur Instagram, alors son papa surveille: "Tu ne réponds qu'aux gens que tu connais personnellement"

L'émission Reporter vous fait découvrir des enfants hors du commun. Notamment Anaé, qui donne tout pour sa passion : la danse. La fillette remporte déjà un certain succès, alors son papa veille au grain.

Ils ont entre 9 et 14 ans et ont déjà tout de grands : Lucas monte sur les podiums de karting chaque semaine, Anaé danse comme une vraie professionnelle et Maxime se passionne pour la politique. Ces enfants hors du commun consacrent presque tout leur temps libre à leur passion. Compétitions, déplacements, sacrifices... jusqu'où ces jeunes iront-ils pour réussir et faire la fierté de leurs familles ?



Dimitri est chargé de filmer la chorégraphie de sa fille Anaé. Ils mettront ensuite la vidéo sur Instagram. Anaé sait exactement ce qu'elle veut.

"Tu peux te rapprocher si tu veux, tu peux commencer près de moi, tu recules…", explique-t-elle à son papa, telle une véritable metteuse en scène. Elle a d'ailleurs ses exigences : "Je pense que celle-là, elle est bonne. Mais est-ce qu'on pourrait essayer que quand je fais ça, tu viennes près de moi ?", demande-t-elle à Dimitri.



Après une dizaine de tentatives, la vidéo est enfin prête. Quelques minutes après sa publication, les commentaires fusent déjà. "Trop mignonne", "trop choux", "tu gères", cite la fillette. "Tu réponds aux gens que tu connais personnellement. Le reste, c'est maman qui s'en occupe", lui rappelle son papa. Certaines marques veulent s'associer à elle. "On commence à avoir des contacts pour vraiment faire des placements de produits; elle n'a que 9 ans (…) Je ne veux pas que ce soit un travail", explique Dimitri. De nombreuses limites ont été fixées. Les chanteuses Pink et Ciara ont même partagé ses vidéos. Depuis, près de 120.000 personnes la suivent sur Instagram.