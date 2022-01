Simon Dellicour, épidémiologiste, sur le variant Omicron: "On sait qu'il est moins virulent"

Simon Dellicour, épidémiologiste, était l'invité du RTLINFO 13H. Il revenait sur la situation sanitaire en Belgique où près de 12.000 cas sont recensés en moyenne par jour.

Les infections au coronavirus sont en hausse de 24% par rapport à la semaine précédente. Le nombre de personnes aux soins intensifs, lui, diminue: on est en dessous des 500 personnes. Est-ce que c'est la preuve que le variant Omicron dont on parle ces dernières semaines est moins grave que les autres souches du variant?

Simon Dellicour: La preuve sera si on continue dans cette direction-là. On va avoir besoin d'un peu de temps pour voir si cela se confirme. Par contre, on a, entre guillemets, la chance d'avoir eu l'observation de ce qu'il se passe en Angleterre, dont notamment à Londres. Ce qu'on constate, c'est qu'on a un découplement là-bas entre l'évolution du nombre de cas et l'évolution du nombre d'admissions à l'hôpital mais aussi au niveau des admissions aux soins intensifs et de décès. Donc c'est pas du tout la relation qu'on avait entre ces courbes pour la vague Delta. (...) On sait maintenant que ce variant est moins virulent ça veut dire que pour un même nombre de personnes qui sont contaminées, on aurait en effet moins de personnes qui vont développer des formes graves et donc qui vont être hospitalisées ou aller aux soins intensifs donc ça c'est quelque chose qui se confirme...