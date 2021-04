Après un premier titre qui a cartonné, la chanteuse belge Amanda Malela sort son premier album

Ancienne choriste de plusieurs grands chanteurs tels que Lara Fabian, Vanessa Paradis ou encore Francis Cabrel, Amanda Malela sort le 13 avril prochain son premier album. Il y a 3 ans, elle décide de voler de ses propres ailes et fait un carton avec son premier titre Kumama."J'avais beaucoup de choses à dire. Je voulais que mon message, mon parcours et surtout mon univers soit partagé au monde entier. C'était une prise de risque, j'avais un peu peur. Mais pour l'instant, tout se passe super bien. Je pense que j'ai pris la bonne décision." se confie la chanteuse sur le plateau du RTL info 13h ce 1er avril.

Autodidacte, elle se fait repérer par d'autres chanteurs lors d'un événement. "Ca a vraiment été une grâce pour moi. D’autres chanteurs m’ont fait rentrer dans ce cercle plus ou moins fermé. Grace aux bouches à oreilles, j’ai été contactée par d’autres chanteurs."

De Couleur café à Forest National en passant par les Nuits des Fourvières, partir sur les grandes scènes avec ces chanteurs emblématiques a apporté un riche apprentissage à Amanda. "Cela m'a appris beaucoup sur la façon dont ces gens travaillaient, de la manière dont ils géraient le stress, la gloire. J'ai appris, surtout par Francis Cabrel, l'humilité. Cet homme est simple. Il est proche des gens avec qu'il travaille, proche de son public et je pense que c’est la plus belle forme de succès."

La musique d'Amanda ne s'inspire pas seulement du gospel. Elle s'inspire de son parcours, de son univers, de son expérience. "Je parle vraiment de tout ce qui me touche au travers de mon regard de chrétienne". La chanteuse belge est particulièrement touchée par la cause des femmes victimes de mutilations génitales. Elle a d'ailleurs composé sa chanson city of glory pour apporter son soutien à ces femmes violentées, violées dans l'Est du Congo dont on ne parle pas beaucoup. Lors du gala de la remise du prix Nobel à Denis Mukgewe, gynécologue appelé l'homme qui répare les femmes, Amanda a eu l'occasion de chanter sa musique.

La foi chrétienne fait également partie entière de sa vie aussi bien professionnelle que personnelle. "C'est important parce que c’est ce qui représente mes valeurs à moi. J’ai ma manière de voir les choses, ma manière de percevoir les faits de société, à travers mes yeux de chrétienne".

Vous pourrez retrouver dès demain, jeudi, le clip Melody, une de ses nouvelles musiques.