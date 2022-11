Anne a trouvé un logement pour la famille ukrainienne hébergée chez elle durant 6 mois: "L'Etat ne prenait rien en charge"

Plusieurs mois après le début de la guerre en Ukraine, plusieurs familles belges, qui ont accepté d'accueillir des réfugiés ukrainiens, s'inquiètent. Elles s'étaient engagées à les héberger pendant 3 mois, mais le conflit s'éternise et elles ont souvent l'impression de devoir tout gérer elles-mêmes.

Au mois de mai, Anne et son mari Jean-François ont accueilli une famille d'Ukrainiens à Ransart (Charleroi), des parents et leurs deux enfants âgés de 2 et 4 ans et demi. Si la cohabitation devait durer trois mois, six mois et demi plus tard, ils sont toujours là.

"On s'est dit on les accueille, ils peuvent se poser, ils peuvent souffler et se requinquer. On s'est engagé pour trois mois, en se disant qu'il faudra bien ça pour toutes les démarches. Mais on n'a jamais imaginé une seconde qu'il n'y aurait pas d'autre possibilité de logement après, que l'Etat ne prendrait rien en charge", déclare Anne.

Le couple a dû tout gérer au niveau administratif, mais aussi en ce qui concerne les recherches d'un logement. La famille ukrainienne ne parle ni français, ni anglais, ce qui complique d'autant plus la situation. Malgré des demandes d'aide auprès des instances compétentes, Anne et Jean-François se sentent abandonnés.

"De manière générale, que ça soit le CPAS, Fedasil ou autre, c'est le grand silence. On est laissé à nous-mêmes. La recherche de logement ou les démarches à faire dans le cadre d'un déménagement, c'est pour nous", indique Jean-François.

"C'est à nous de devoir trouver toutes les solutions, et ça, c'est lourd", ajoute Anne.

Finalement à force de recherches et de visites, le couple a pu trouver un appartement. La famille ukrainienne emménagera le 1er novembre. Pour payer le loyer et les charges, elle dispose d'une aide financière du CPAS de Charleroi. "Elle équivaut à ce que perçoit en pareilles circonstances une famille belge. Le montant exacte de l'aide se situe autour de 1540 euros par mois", précise Eric Dosimont, le directeur du CPAS de Charleroi.

Le service d'aide social aide financièrement 152 familles ukrainiennes. Là où cela se complique, c'est pour leur trouver un logement car les propriétaires sont réticents. "C'est dû au fait de pouvoir héberger des familles qu'on ne connaît pas et qui ne parlent pas la même langue et qui pourraient partir du logement relativement vite", explique Eric Dosimont.

Sur les 152 familles suivies par le CPAS de Charleroi, trois-quarts sont encore hébergées dans des familles.

