Année de tous les records pour la Loterie Nationale: plus de 6 millions de joueurs, près de 80 millions de gagnants

La Loterie Nationale vient de clôturer une année record à, presque, tous les niveaux. Tant le chiffre d'affaires engrangé, que le nombre de gagnants et les montants redistribués ont atteint des sommets, a indiqué vendredi le CEO Jannie Haek. Seul montant stable ? Celui réinvesti dans les bonnes causes et autres projets soutenus par l'institution.



Le chiffre d'affaires de la Loterie a atteint l'an dernier 1,327 milliard d'euros, soit 52 millions de plus que l'année précédente qui était déjà qualifiée de record. Mais si l'année a été faste pour la Loterie, elle l'a surtout été pour les joueurs. Les près de 80 millions de gagnants, dont 44 millionnaires, se sont partagés 910,4 millions d'euros, contre 866 l'an dernier.





Une croissance "modeste mais durable"



Au total, 6,7 millions de personnes ont au moins tenté leur chance une fois au cours de 2018. La mise moyenne était de 5,1 euros, en légère hausse. Si pour le CEO Jannie Haek, "la Loterie nationale c'est comme Viva for Life toutes les semaines, avec 500.000 euros investis chaque jour dans de bonnes causes", ce montant est le seul à ne pas avoir connu d'augmentation l'an dernier, à 320,4 millions d'euros.

La Loterie s'attend à maintenir sa croissance "modeste mais durable" en 2019. Une année qui apportera une nouveauté pour les amateurs de tirages. Ceux-ci auront en effet lieu publiquement, dans la vitrine du futur Lottery center qui s'installera pendant les vacances d'été sur la place De Brouckère.