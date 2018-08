Été exceptionnel pour les vignerons wallons : "Il y a beaucoup plus de raisins que les autres années"

L’été 2018 a été tellement chaud que les vendanges auront lieu cette année avec minimum deux semaines d’avance. Chez nous, les vignerons wallons récolteront autour du 10 septembre. Il s’agit d’une année exceptionnelle pour eux, grâce à la chaleur. Plus d’un million de bouteilles devraient sortir des cuves.

"Nous sommes situés sur une pente douce plein Sud, confie Claude-Edouard Pethe, vigneron du vignoble "Le Poirier du Loup". Tout est fait pour avoir du bon raisin et une bonne vigne. Avec le soleil en plus de cette année, nous sommes aussi situés sur un micro climat. Nous avons, par rapport à Virton et aux environs, 2 à 3 degrés de différence en température."

"Il y a beaucoup plus de raisins que les autres années, confirme Sylvie Toussaint, vendangeuse. Mais tout n’est pas encore mûr, tous les raisins n’ont pas encore la même maturité donc je ne sais pas si on commencera la semaine prochaine ou dans 15 jours."