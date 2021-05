Les personnes non vaccinées et qui devront faire un test pour voyager cet été devront-elles le PAYER? Voici la position de la ministre de l'Intérieur

La Commission européenne prépare pour les déplacements entre pays de l'UE la mise en place d'un certificat sanitaire européen, qu'elle souhaite opérationnel avant la fin juin.

Ce document de voyage, qui serait disponible gratuitement sous format numérique ou papier et muni d'un code QR, permettrait de prouver la vaccination de son porteur contre le Covid-19, mais aussi - pour éviter toute discrimination envers celles et ceux qui ne sont pas vaccinés - la valeur d'un test de dépistage négatif ou celle d'une certaine immunité acquise après une contamination.

Il est nécessaire de maîtriser les risques

Sur le plateau de "C'est pas tous les jours dimanche", la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden a rappelé l'importance pour les personnes qui n'ont pas encore été vaccinées de pouvoir se faire tester afin de pouvoir voyager, elles aussi. La ministre a expliqué que les autorités réfléchissent encore à la mise en place et aux détails pratiques de ce document. Le comité de concertation prévu le 4 juin prochain devrait donner quelques précisions.

À l'heure actuelle, on ignore si ce certificat sanitaire sera uniquement accessible aux personnes ayant reçu les deux doses de vaccins ou si une seule dose suffira. La ministre Annelies Verlinden explique que les avis divergent entre les pays européens. Selon elle, il est "nécessaire de maîtriser les risques". S'il est clair qu'après une dose de vaccin, la protection contre le Covid-19 n'est pas suffisante, il faudrait alors réfléchir à l'attribution du certificat sanitaire pour les personnes ayant reçu les deux doses de vaccin, estime la ministre. Mais il faudra certainement attendre le comité de concertation du 4 juin pour connaître la décision des autorités sur ce point.

Le coût est important s'il faut payer tous les tests de tout le monde

Pour les personnes qui ne sont pas vaccinées, la présentation d'un test négatif devrait permettre de franchir les frontières. Actuellement, ce test coût 47€ en Belgique. Sera-t-il toujours payant pour les personnes désireuses de voyager cet été? Là encore, la décision n'a pas encore été actée, des discussions sont en cours.

Selon la ministre de l'Intérieur, il est important qu'il n'y ait pas de discrimination entre les personnes qui ont été vaccinées et celles qui n'ont toujours pas reçu leur convocation. "Il est clair que c'est assez cher de faire un test. La commission européenne a prévu 100 millions d'euros pour tous les citoyens européens mais ça ne sera pas assez pour couvrir tous les voyages et tous les déplacements de tout le monde. Je pense qu'il est normal d'offrir quelque chose à ceux qui n'ont pas pu se faire vacciner mais de l'autre côté, il faut aussi être raisonnable. On a fait les calculs et le coût est important s'il faut payer tous les tests de tout le monde. Il faut trouver un équilibre", a-t-elle indiqué sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche.

Le 11 mai dernier, le Comité de concertation avait annoncé l'introduction d'un coronapass, officiellement appelé "Covid safety ticket", pour les grands événements prévus cet été. Test Achats prend acte de la décision, mais réclame des tests de dépistage Covid-19 gratuits pour les personnes non vaccinées. On ignore encore s'il s'agira d'un document différent de celui du certificat européen. La ministre de l'Intérieur a insisté sur l'importance de rendre ces documents "pratiques".