Anthony partage sa connaissance des ours avec le public du Domaine des Grottes de Han: "Leur donner ça, c'est un bonheur au quotidien"

La suite de notre série "Ils font le succès de nos vacances". Rencontre aujourd’hui avec le soigneur d’un parc animalier qui aime partager sa passion des animaux (et notamment des ours bruns et des loups arctiques) avec le public. Reportage au Domaine des Grottes de Han.

Une nouvelle journée débute pour Anthony et ses trois oursons à Han-sur-Lesse, au Domaine des Grottes de Han. Comme chaque matin, Jojo, Bjorn et Olof savourent avec bonheur une cuillère de confiture de myrtille, avant de s’ébattre dans leur parc de deux hectares. "C'est le rituel du matin, c'est fondamental, c'est le moment où on prépare tout pour eux, pour qu'ils soient bien. Et après on accueille les visiteurs", confie le soigneur.

Des informations scientifiques, mais aussi des anecdotes: Anthony partage généreusement ses connaissances des ours du Domaine avec les visiteurs. L’occasion de sensibiliser le public au bien-être de ces nouveaux pensionnaires arrivés début juin.

"Le bon moment, c'est quand les enfants sont là, et que leurs yeux pétillent car ils voient les ours pour la première fois. Partager les coulisses du soin de ces animaux, c'est quelque chose qu'ils ne pourraient pas recevoir si on n'était pas avec eux. Leur donner ça, c'est un bonheur au quotidien".

Au détour d’un sentier, Anthony aime engager la conversation. Un métier en contact avec les animaux qui fait rêver de nombreux jeunes.

Pas de vacances en haute saison pour Anthony. L’été, c’est dans son parc qu’il aime le passer pour le plus grand plaisir de tous.