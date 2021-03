Le jeune artiste belge Antoine Délie était l'invité du RTLinfo Avec Vous ce jeudi 11 mars. Le finaliste de la 9e saison de The Voice France était présent en plateau pour parler de son single "Dis-moi" et de son futur album" Peter Pan".

Le jeune artiste belge Antoine Délie dévoile son premier single "Dis moi". Il sortira en mai prochain son premier album, intitulé "Peter Pan", en mai prochain. Il s'est fait connaître en étant finaliste de la 9e saison de The Voice France. Lors de son audition, les quatre coaches se sont retournés.

"C'était un moment magique. Je voulais rester dans ma prestation. Je voulais vivre ce moment à 100%. J'étais hyper ému quand j'ai vu les 4 coaches se retourner. C'était inimaginable pour moi. J'étais comme dans un rêve. Et c'est vraiment quand j'ai revu la prestation à la télévision que j'ai pris conscience que c'était vrai".

En exclusivité pour RTLinfo, il a dévoilé des extraits du clip de son single "Dis-moi". Un clip aux tons pastels.

"J'adore la pop colorée. C'est vraiment ce que j'avais envie de donner avec cette chanson et ce clip".

The Voice, un single, un album: ça y est, c'est parti pour vous dans le show-business en France?

"C'est beaucoup plus pratique pour travailler sur l'album et avec mon équipe, mais comme je dis toujours: 'Mon coeur est belge' (il vient de Baudour, près de Mons, ndlr). Je suis hyper content d'être ici en Belgique. Je fais ce métier pour le partage, pas pour le show-business, même si ça fait partie du jeu, mais voilà".

Dans une chanson, il parle des humiliations qu'un enfant peut subir à l'école.

"J'ai eu une enfance heureuse grâce à mes amis et à ma famille, mais c'est vrai que parfois j'étais catégorisé par certains enfants parce que je n'étais pas pareil qu'eux. Dans cette chanson, c'est un peu une détresse que j'ai voulu partager parce qu'à l'époque, je n'en avais pas parlé à mes parents et que j'aurais dû le faire. Et dans cette chanson, c'est ce que je fais.

Un message?

"A chaque personne, à chaque enfant qui se sent différents, j'ai envie de lui dire 'sois toi-même et n'aies pas peur de ta différence car c'est une chance et si des gens autour de toi te jugent ou te harcèlent, parles-en'".

Votre album s'intitule "Peter Pan".

"Je veux rester connecté au monde qui m'entoure mais j'ai envie de garder la tête dans les étoiles et une âme d'enfant. C'est vrai que j'ai ce syndrome de Peter Pan, voilà pourquoi ce titre d'album était important pour moi".

En espérant vous voir bientôt sur scène.

"Quand on fait de la musique, c'est bien de faire une chanson, mais le but, c'est de la partager avec le public. J'espère vite remonter sur scène le plus vite possible".