Antonio Felix da Costa vainqueur à Berlin, D'Ambrosio et Vandoorne 5e et 6e

(Belga) Le Portugais Antonio Felix da Costa (DS Techeetah) a remporté l'e-Prix de Berlin, 6e manche du championnat du monde de Formule E. Il s'est imposé devant l'Alllemand André Lotterer et le Britannique Sam Bird.

Le Néerlandais Nyck De Vries s'est classé 4e, devant les Belges Jérôme D'Ambrosio et Stoffel Vandoorne, respectivement 5e et 6e. Leader du championnat avant le départ, Antonio Félix da Costa consolide sa 1e place au classement général, où il compte 96 points. Il devance l'Australien Mitch Evans (56) et l'Allemand Maximilian Guenther (48). Vandoorne est 5e (46), D'Ambrosio 15e (13). Le championnat 2019-2020 de Formule électrique était à l'arrêt depuis 150 jours en raison de la pandémie de Covid-19. Seules cinq courses ont pu être disputées. Pour rattraper le temps perdu, les organisateurs ont programmé pas moins de six courses à huis clos en neuf jours sur le circuit berlinois du Tempelhof. La 7e manche du championnat est prévue ce jeudi. Suivront ensuite la 8e le samedi 8, la 9e le dimanche 9, la 10e le mercredi 12 et enfin la 11e le jeudi 13 août. (Belga)