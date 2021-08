Apparition de maladies dans les zones inondées: Alexis, 11 ans, a déjà dû subir deux dialyses

En cas d’inondations, il est courant de retrouver certaines maladies. Dans un premier temps, les médecins ont dû soigner quelques lésions cutanées, désinfecter des plaies et conseiller de revacciner contre le tétanos. Mais désormais, quelques maladies liées aux conséquences des inondations apparaissent.

- Les affections gastro-intestinales (par des bactéries)

- La légionellose (favorisée par l’humidité stagnante, elle est présente mais pas dans des proportions inquiétantes)

- La leptospirose (rare mais favorisée par la contamination des eaux par les rats ou d’autres animaux)

- L’aspergillose (rare aussi, c’est une affection respiratoire due à des champignons et liée à l’humidité des bâtiments)

Michel Meuris, médecin généraliste et président des médecins généralistes de l'Est francophone, a eu vent de plusieurs cas : "Principalement leptospirose, légionellose, mais aussi des infections gastro-intestinales parfois très graves. On a eu heureusement peu de cas mais on en a eu."

Alexis, 11 ans, hospitalisé à cause d’une bactérie

Un de ces cas, c’est Alexis, 11 ans, hospitalisé au CHR de la Citadelle à Liège pour une bactérie e-coli. "Au tout début nous ne nous sommes pas tracassés face à la diarrhée et aux vomissements que ressentait Alexis puisqu’on nous annonçait une épidémie de gastro-entérite dans tout Pepinster", explique sa maman, Julie Beckers.

Mais 4 jours plus tard : direction les urgences. Le bilan sanguin montre alors une infection au colibacille. "Il a déjà subi une transfusion de globules rouges et en est à sa deuxième dialyse", détaille-t-elle. Un traitement lourd donc.

Comment cette bactérie a-t-elle pu toucher son fils ? "La première cause de transmission de la bactérie e-coli, c’est l’alimentation. Chaque jour nous avons mangé avec nos voisins sinistrés mais compte tenu des circonstances ça peut venir de presque n’importe où", ajoute-t-elle.

"Pas de quoi s’alarmer"



Mais pas de panique. A l’heure actuelle, l’Aviq (l’agence wallonne pour une vie de qualité) n’a recensé que quelques cas de légionellose, des victimes d’intoxications alimentaires ou encore quelques personnes exposées aux hydrocarbures. Il s’agit de 16 personnes en tout pour la période du 15 au 27 juillet. Ce qui est conforme aux statistiques des trois années passées.

Lara Kotlar, porte-parole de l’Aviq : "Il n’y a vraiment pas de quoi s’alarmer puisqu’en réalité on a quand même peu de chance de contracter une maladie dans le cadre des inondations. Ces intoxications alimentaires, ce sont les mêmes qu’on peut retrouver dans un camp scout, dans un stage, … Ce sont de nouveau les mêmes mesures : bien laver les aliments, bien les stocker, ne pas rompre la chaine du froid. Et même si on peut constater une légère augmentation, il n’y a vraiment rien d’alarmant. Je pense qu’il ne faut jamais paniquer et quand on a un doute on contacte son médecin qui fera ce qu’il y a à faire le cas échéant."

Les signes qui doivent vous alerter

Mais attention tout de même : selon la période d’incubation du pathogène concerné, il est possible que le pic ne soit pas encore atteint. Les chiffres devront être réévalués à la mi-août.

Quels sont les signes qui doivent vous convaincre d’aller chez le médecin ? "Consultez rapidement si vous avez de la diarrhée assez importante avec même du sang dans les selles. De la fièvre évidemment. Et parfois ce qu’on voit aussi ce sont des taches sanguines sur la peau, des petits hématomes qui apparaissent. Si vous avez inhalé par exemple des produits de type hydrocarbures ou si vous êtes en contact avec l’aspergillose, vous allez avoir des difficultés respiratoires, et là il faut demander un avis à votre médecin traitant le plus tôt possible", conseille Michel Meuris.