Appel de la Croix-Rouge aux dons de sang: les groupes O+ et O- sont au plus bas

"Nous avons grand besoin des groupes O+ et O-", informe la Croix-Rouge. Les raisons de ce besoin: les 15 jours de fêtes de fin d’année, des prélèvements qui repartent difficilement à la hausse durant le mois de janvier et enfin une demande des hôpitaux supérieure à la moyenne



"Nous devons reconstituer les stocks au plus vite pour pouvoir faire face à toute situation imprévue", déclare la Croix-Rouge qui fait appel à la générosité de la population, en sollicitant toute personne d’au moins 18 ans, pesant au minimum 50 kg et en bonne santé, à se mobiliser dès que possible, en venant donner son sang dans un lieu de prélèvement de la Croix-Rouge.

La liste des lieux de dons de sang