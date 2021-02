Les coiffeurs rouvrent ce samedi. Cela fait des mois qu'ils attendent ce moment avec impatience. La plupart des professionnels s'apprêtent à vivre un week-end et des semaines très chargées pour répondre aux nombreuses demandes. Nous nous sommes rendus dans deux salons de coiffure pour recueillir les témoignages des coiffeurs et découvrir les mesures qu'ils ont prises.

105 jours sans travail et pas un seul sans que Catherine aille dans son salon, situé à Mazy (Gembloux). Il y a eu des travaux, des coups de balais et du stock à vérifier avant d'enfin reprendre en main son outil fétiche: ses ciseaux. "Ils ont été aiguisés, frottés, nettoyés, il sont prêts! Je n'attends que ça. Je ne suis pas sûre que je vais fermer beaucoup l'œil de la nuit mais je suis très très heureuse de retrouver toutes mes clientes. C'est un bonheur pour moi", nous confie Catherine Duterme ce vendredi après-midi.

Ça va être intensif

Le carnet de rendez-vous impressionne : il est rempli pour 3 semaines, 7 jours sur 7. "Elles reviennent toutes après de longs mois d'attente. Les couleurs, les coupes, il y aura de la besogne chez tout le monde", précise-t-elle.

Le marathon commence ce samedi. C’est parti pour 12 heures de travail par jour. Un défi qui n'effraie pas la coiffeuse indépendante depuis 28 ans. Loin de là. "Ça va être intensif, oui. Ça c'est sûr. On ne va pas compter ses heures. Mais c'est tellement gai que ce n'est pas grave. On a été reposé. On n'a plus rien fait pendant trois mois et demi, donc on est prêt", ajoute la coiffeuse.

1.800€ pour des appareils de désinfection de l'air

Dans son salon, Catherine est prête, et équipée. L'indépendante a fait un achat de dernière minute : deux appareils de désinfection de l’air. Cela représente environ 1.800 euros. Un gros investissement qui rassure beaucoup la commerçante. "C'est un investissement, oui. Mais la sécurité avant tout, ça n'a pas de prix", indique-t-elle.

Lorsque nous l'interrogeons à quelques heures de rouvrir son salon, Catherine nous dit avoir hâte de remettre de la vie dans son établissement. "Il y a le stress de recommencer, mais il y a la joie de retrouver toutes ses clientes", confie-t-elle.

Dans l'espace de coiffure nous passons de cinq sièges à trois sièges

Une autre de nos équipes de reporters s'est rendue dans un salon de coiffure à Liège. La principale consigne de sécurité concerne l'organisation des coupes: les clients doivent obligatoirement prendre rendez-vous et ne peuvent pas attendre sur place.

Le gérant du salon, Aldo, présente les mesures qu'il a prises dans son commerce. "Pour respecter la distanciation, dans l'espace de coiffure nous passons de cinq sièges à trois sièges pour pouvoir avoir trois mètres entre chaque client. Chaque poste est équipé d'un gel hydroalcoolique ainsi qu'un produit pour désinfecter les sièges et le matériel entre chaque passage", décrit notre témoin. Aldo se rend ensuite dans l'espace coloration. "Il passe de quatre sièges à deux sièges pour respecter la distanciation".

Lui aussi a été assailli de demandes de rendez-vous. "Vu l'attente énorme, l'engouement était très fort. Je me réjouis d'ouvrir le salon à 7h du matin tellement la demande était forte et de retrouver mes clients", déclare le coiffeur.

Coronavirus en Belgique: où en est l'épidémie ce vendredi 12 février ?