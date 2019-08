Après Burger King, KFC teste la viande... sans viande

Après Burger King et son "Whopper" végétarien, KFC va expérimenter à son tour la viande sans viande, a annoncé lundi la chaîne de fast-food américaine connue pour son poulet frit.



Un test sera mené pendant une seule journée et dans un seul restaurant - mardi à Atlanta (Géorgie) - avant que l'offre ne soit potentiellement élargie à l'ensemble des Etats-Unis en fonction des retours des clients.



KFC (pour Kentucky Fried Chicken) s'est associée à la start-up vegan Beyond Meat, cotée à Wall Street, pour proposer ailes de poulet et nuggets à base de protéines végétales.



Burger King a lancé en avril aux Etats-Unis une version sans viande, mais au goût comparable, de son burger emblématique, le "Whopper".



Burger King s'est associé pour sa part à Impossible Foods, startup concurrente de Beyond Meat dans un marché en pleine expansion.