Après la révélation du scandale sanitaire à l'abattoir Veviba, l'Afsca rappelle de l'américain nature

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire a annoncé jeudi soir procéder au rappel de viande hachée Veviba, de l'américain nature exclusivement, ayant été commercialisé à Anderlecht, et ce afin de protéger le consommateur. L'entreprise s'est vu retirer ses agréments pour un atelier de découpe et un surgélateur industriel situés à Bastogne, après qu'une perquisition menée par un juge d'instruction a révélé des infractions, dont certaines représentent un risque sanitaire.





En cas de troubles digestifs, il faut consulter son médecin traitant



Cette viande a été commercialisée sous la forme d'américain nature exclusivement. Cette distribution s'est produite au niveau d'un lieu de vente situé dans le marché couvert "FoodMet" à Anderlecht, par la boucherie Amar, précise l'Afsca. Les consommateurs qui auraient acheté de la viande hachée dans cette boucherie sont priés de ne plus consommer cette viande. En cas de consommation et si des troubles digestifs se manifestaient, l'Agence alimentaire conseille aux consommateurs de consulter sans délai leur médecin traitant. Les consommateurs peuvent prendre contact avec l'Agence alimentaire via le Point de Contact au numéro gratuit 0800/13.550.





Perquisition

La perte des agréments, décidée par le ministre Ducarme et l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, fait suite à une perquisition menée par un juge d'instruction, la semaine dernière, sur le site de Veviba, dans un abattoir, un atelier de découpe et un surgélateur industriel. Les infractions constatées à cette occasion concernent la falsification de renseignements sur la date de congélation de la viande et une non-conformité de plus de 50% des produits contrôlés.