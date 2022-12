Après le décès de 3 enfants tombés dans un lac gelé en Angleterre, quelles sont les consignes de sécurité pour éviter les accidents?

En hiver, les lacs se transforment en patinoire géante, mais attention, ce n'est pas sans danger. En Angleterre, 3 enfants sont décédés ce week-end après être tombés dans un lac gelé. Voici un rappel des consignes de sécurité.

Au milieu du lac, les oiseaux campent sur la glace qui commence à s'installer. Et ils ne sont pas toujours les seuls à en profiter. "On voit tout de même pas mal des gosses, même en période estival, marcher le long de la berge et prendre des risques inconsidérés", note un promeneur du côté des étangs Mellaerts, à Woluwe-Saint-Pierre. "Moi je trouve qu'ils devraient afficher cela, qu'on ne peut pas marcher sur la glace, estime une autre promeneuse. Il y a deux-trois ans, on voyait quand même des gens qui marchaient sur la glace. C'est quand même dangereux."

Aux étangs Mellaerts, c'est la sécurité qui prime. "Les règles sont très claires. On a un règlement de police qui prévoit qu'il est totalement interdit de se promener sur les étangs gelés ou d'y patiner. Et je dirais, quelle que soit la température, parce qu'on pourrait se dire qu'une fois que l'épaisseur de la glace est plus importante, ça représente moins de danger. Non, en ce qui nous concerne, on ne veut pas prendre le moindre risque", informe Benoît Cerexhe, bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre.

La commune mise sur la prévention avec la présence autour des étangs de gardiens de parc de Bruxelles Environnement et de ses agents communaux. "Je vois que les gens, et particulièrement les jeunes, qui voudraient s'amuser sur les étangs gelés sont de plus en plus disciplinés. Je crois qu'ils sont conscients des risques que ça représente et donc pour l'instant, depuis deux ou trois ans en tout cas, je n'ai plus eu de problèmes", poursuit le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre.

Tous les hivers, des panneaux d'affichage rappelant l'interdiction sont installés via Bruxelles Environnement. Ils seront placés dans les prochains jours.