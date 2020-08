Après le succès des camps, la rentrée des scouts se fera sous haute surveillance: "Un code couleur devrait être appliqué"

La Fédération des Scouts de Belgique tire un bilan plus que positif de la saison 2020 des camps. Avec la recrudescence de l'épidémie, les animateurs s'attendent cependant à devoir s'adapter à nouveau à la rentrée.

Les camps scouts se terminent tout doucement chez nous. Ces rassemblements de dizaines de jeunes font des heureux chaque année. Dans un contexte sanitaire compliqué, les animateurs et animés ont cohabité en respectant des règles très précises pour éviter le moindre problème.

Des règles contraignantes, mais globalement très bien respectées. "Il y avait la bulle de 50, qui n'était pas évidente à respecter pour les sections de plus de 50", nous rappelle Christelle Alexandre, présidente de la Fédération des Scouts de Belgique. "Une bulle hermétique sur le camp, personne n'entre et personne ne sort sauf pour raisons périlleuses. Beaucoup d'hygiène, notamment au niveau du sommeil. Le plus difficile à mettre en place, c'était cette zone de quarantaine où quelqu'un qui présentait des symptômes devait se rendre en attendant que ses parents viennent le chercher. C'était très compliqué pour les 140 personnes qui ont dû rentrer chez elles, être testées négatives et qui n'ont pas pu revenir au camp", détaille-t-elle par la suite.

Pour autant, le bilan de l'été est positif. "C'était inespéré qu'on puisse faire les camps, on a pu les faire. 1680 camps ont eu lieu cet été rien que dans notre fédération, c'était vraiment incroyable", se réjouit Christelle Alexandre. "Chez nous, deux camps ont dû être fermés pour des cas de covid avérés: un animateur d'un côté, une animée de l'autre. Mais il n'y a pas eu de propagation du virus à l'intérieur de la section".

Une rentrée colorée

Reste maintenant à préparer la prochaine année. Les mouvements de jeunesse avance à l'aveugle et espèrent que tout pourra se mettre en place. Christelle Alexandre a tenu à les rassurer quelque peu. "Elles ont l'air de pouvoir s'organiser, nous sommes soulagés", explique-t-elle. "On devrait suivre à priori le même code couleur que les écoles, soit vert, jaune, orange et rouge. Nous attendons aujourd'hui les quatre protocoles en question que nous traduirons pour les activités scouts qui s'étendront entre 2020 et 2021".

Pour le moment, la tendance irait à un code jaune. Mais qu'est-ce que cela signifie ? "Il y aura très peu de restrictions, avec quelques mesures comme dans l'ensemble de la société, mais à priori pas de restriction sur le nombre de personnes qui devraient participer aux réunions. Mais encore une fois, nous attendons les protocoles qui devraient arriver dans les 10 jours", détaille Christelle Alexandre.

Une bouffée d'air frais, pour les enfants comme les parents. "On a besoin que les gens puissent retrouver une partie de leur vie et je crois que le scoutisme pour ceux qui le vivent, c'est nécessaire que cela puisse revenir".