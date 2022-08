Après les vacances en juillet, retour à la routine et au boulot: voici quelques conseils "bien-être" pour affronter la reprise

Nous sommes déjà à la moitié des vacances d'été. De nombreux Belges ont repris le chemin du travail après quelques semaines de repos en juillet. Si c'est votre cas, vous êtes - normalement - détendu, reposé. Vous vous demandez sans doute comment faire pour prolonger cet état plutôt agréable. Voici quelques conseils.

Le réveil qui sonne tôt vous annonce la couleur : les vacances sont terminées. Il faut retourner travailler. On passe subitement du bruit des vagues à celui de la machine à café, du lâcher-prise au retour des responsabilités… La transition est parfois un peu compliquée: "On était d'un environnement où on était beaucoup plus cool, avec plus de libertés, des horaires plus flexibles, où on faisait un peu ce qu'on voulait... Et là, on va devoir rentrer de nouveau dans une routine, dans une structure", note Laure Bouquery, coach de vie.

Vous avez été nombreux à réagir à notre appel à témoins. A peine revenus de vos vacances, et déjà, la lassitude vous guette. "Garder la pêche? Non, on s'en prend des pêches au retour de vacances plutôt. Entre les factures et les impératifs professionnels", "On n'a pas la pêche, surtout quand on revient d'un pays avec des paysages magnifiques et le soleil. Mais pour pouvoir y retourner, il faut bien travailler toute l'année", pouvait-on lire sous notre publication.

Le retour au train-train quotidien est effectivement inévitable. Mais adopter de nouvelles habitudes peut faire la différence. "Pouvoir mettre le focus sur les choses qui sont chouettes au boulot: le plaisir de passer du temps avec certains collègues, s'accorder une petite pause de temps en temps, pouvoir aussi se récompenser d'une journée plus difficile, savoir mettre en place un petit rituel...", poursuit la coach de vie.

Pensez aussi à vous accorder du temps, après le travail. Les vacances sont peut-être terminées, mais le soleil brille aussi chez nous. Un apéritif, un moment de baignade, un restaurant entre amis… Tous les moyens sont bons à prendre pour vous détendre.

Prenez aussi le temps de vous aérer et de vous dépenser. L’activité physique est un excellent moyen d’évacuer le stress quotidien.