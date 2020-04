Après ses nuits de garde, Arlette, infirmière, peut se reposer dans une chambre d'hôtel gratuitement

Le personnel soignant est particulièrement sollicité pour traiter les patients atteints par le Covid-19. Des prestations lourdes, réalisées parfois en horaire décalé. Pour aider les travailleurs des cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles, un hôtel met à disposition des chambres.

Il est 8 heures du matin. Arlette, 33 ans, termine son service. "Je me sens soulagée. Tout le stress redescend d'un coût. C'est un peu comme si on était sur un radeau, au milieu de l'océan, et que l'on ramait tous ensemble pour arriver sur la terre ferme", indique Arlette Matengo, infirmière aux cliniques universitaires Saint Luc.

Arlette officie à l'hôpital Saint-Luc depuis 7 ans. En cette période de crise sanitaire, les couloirs sont anormalement calmes, l'atmosphère particulière. Seul le bruit de ses pas brise le silence. "L'atmosphère est bizarre pour le moment mais je trouve qu'entre nous, il y a beaucoup de solidarité. Tous ensemble, on va y arriver", nous indique-t-elle.

Dans sa voiture, Arlette profite de ses quelques minutes de trajet pour déconnecter. "J'aime écouter du Gospel donc j'écoute et après ça me permet de me déconnecter et d'aller dormir", souffle-t-elle.

60 chambres mises à disposition gratuitement

Au vu de la surcharge de travail à laquelle elle est confrontée, les moments de repos sont très importants pour Arlette. Pour cela, elle peut compter sur l'aide d'un gérant d'hôtel qui lui propose gratuitement une chambre. Comme une vingtaine de collègues, elle ne rentre désormais plus chez elle.

"On se dit que l'on travaille dans un milieu qui n'est pas sain pour le moment. Je vis encore avec mes parents et on a toujours cette crainte de les contaminer. On a un sentiment de culpabilité, on se dit 'S'ils tombaient malades, ce serait de ma faute'", nous confie-t-elle.

L'établissement où Arlette peut se reposer compte 60 chambres. Toutes ont été mises à disposition du personnel soignant gratuitement. "On a laissé les frigos remplis de produits frais qu'ils peuvent consommer ainsi que les boissons", nous explique Olivier Solanet, propriétaire de l'hôtel.

Des navettes gratuites conduites par les bénévoles font le trajet jour et nuit. Jour après jour, une solidarité se met en place dans cette situation inédite. Avec un seul et même but commun: venir à bout de la pandémie.