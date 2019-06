Six ans plus tard, les boissons alcoolisées peuvent à nouveau être servies à la police fédérale

Des boissons alcoolisées peuvent à nouveau être servies dans les rangs de la police fédérale, après six ans d'abstinence absolue, a décrété le nouveau commissaire général Marc De Mesmaeker, rapportent Het Nieuwsblad et Het Belang van Limburg samedi.



M. De Mesmaeker a fait part de sa décision dans une note interne: "L'interdiction totale est néfaste pour la cohésion sociale", justifie-t-il. "Beaucoup de bonnes initiatives caractéristiques de la culture de la police fédérale ont disparu". Avec la nouvelle mesure, le commissaire général espère offrir à son personnel l'opportunité de "célébrer des moments importants dans une carrière ou un service". "Bien entendu de manière décente", précise la note. La levée de l'interdiction ne porte que sur les boissons peu alcoolisées. Les alcools forts restent interdits. La consommation d'alcool durant le service reste aussi interdite. La précédente commissaire-générale Catherine De Bolle avait décrété une interdiction totale des boissons alcoolisées entre 2012 et 2018.