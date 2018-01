Après un appel lancé sur Facebook pour son anniversaire, Justin, un jeune trisomique, a reçu plus de 10.000 cartes et cadeaux (vidéo)

Pour les 20 ans de son fils, une maman de Darion, en province de Liège, avait lancé un appel sur Facebook. Justin est atteint de trisomie 21. Il adore recevoir du courrier. Eh bien, il a été gâté. Plus de 10.000 lettres lui été envoyées du monde entier. Samuel Ledoux et Julien Raway sont allés à la rencontre du jeune homme pour le RTL info 13H.

C’est un rituel pour Justin. Comme chaque matin, le jeune homme va à la boîte aux lettres. Habituellement, il ne reçoit que peu de courriers mais depuis une semaine, sa boîte déborde littéralement.

Justin passe en moyenne trois à quatre heures à lire les centaines de cartes qu’il reçoit quotidiennement et c’est chaque fois la même joie:

"Je suis très content pour les cartes et les cadeaux, je reçois aussi des cartes d’ailleurs, de New York, du Brésil… Ca fait chaud au cœur".





Il reçoit tous les jours des centaines de courriers

Vu les nombreux sacs remplis de courriers qui arrivent, son frère Arthur et sa maman Marie-Eve sont obligés de l’aider. "Ce qui est magique, c’est que les gens ont pris le temps de personnaliser la carte de Justin en fonction de ses goûts, en fonction de leurs hobbies. Il y a des gens qui ont bricolé, il y a énormément de dessins d’enfants", détaille la maman de Justin.

Jeudi dernier, Marie-Eve a lancé un appel sur Facebook pour que Justin reçoive une lettre pour son anniversaire mais elle n’aurait imaginé un tel élan de générosité: "On est là, pour l’instant, à plus de 41.000 partages, 23.000 commentaires auxquels je ne pourrai malheureusement pas répondre", explique-t-elle.





Un formidable élan de générosité

Certains n’hésitent pas à lui envoyer des cadeaux, c’est le cas du chanteur Frédéric François. Un anniversaire inoubliable pour le jeune homme. Ce soir, Justin aura la surprise d’aller visiter la caserne des pompiers de Waremme.