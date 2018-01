Après une nuit blanche pour les travailleurs de Carrefour, l'heure est aux questions et aux assemblées générales

Les travailleurs de Carrefour sont nombreux à avoir passé une très mauvaise nuit. Certains nous ont contactés tôt ce matin via notre bouton orange alertez-nous pour nous signifier que le Carrefour dans lequel ils travaillent restera portes closes ce vendredi.

>CONSULTEZ LA LISTE DES MAGASINS CARREFOUR FERMÉS CE VENDREDI

Ces fermetures ont été décidées à la suite des assemblées de personnel vendredi matin mais d'autres magasins pourraient encore décider de suivre le mouvement. Plusieurs magasins en grève devraient par ailleurs garder portes closes dans les prochains jours. Le SETCa Charleroi a déjà annoncé que les magasins Carrefour de Bomerée et Gosselies resteront fermés ce week-end. Aucune rencontre n'est encore prévue entre les syndicats et des responsables politiques ce vendredi, précise Myriam Delmée, vice-présidente du SETCa. "Nous lisons dans la presse qu'ils doivent nous recevoir, mais il faudrait d'abord le confirmer aux représentants du personnel", indique-t-elle. Jeudi, la direction de Carrefour a annoncé, lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire, un plan de restructuration qui pourrait toucher jusqu'à 1.233 travailleurs, dont 1.053 personnes dans les hypermarchés et 180 au siège central. Les hypermarchés Belle Île à Liège et celui de Genk (Limbourg) devraient par ailleurs fermer tandis que d'autres passeraient d'hyper en market ou verraient leur surface réduite.

Réunion de crise

Le Premier ministre Charles Michel rencontrera vendredi les syndicats du groupe Carrefour à 16h30 en compagnie des ministres de l'Emploi, Kris Peeters, des Affaires sociales, Maggie De Block, et des Finances, Johan Van Overtveldt, a-t-on appris au cabinet du Premier ministre. La rencontre se déroulera au Lambermont.