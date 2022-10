Arnaud De Meester devient le 2e Belge à finir l'Enduroman

(Belga) Arnaud De Meester a bouclé dans la nuit de mardi à mercredi l'Enduroman, considéré comme le triathlon le plus dur au monde. Il a relié Londres à Paris en 71 heures et 55 minutes, après 140 km de course à pied entre Londres et Douvres, la traversée de la Manche à la nage (entre 35 et 45 km selon les courants) et 290 km à vélo entre Calais et Paris.

Arnaud De Meester, 51 ans, s'était élancé de Londres samedi à 23h20. Il est le deuxième Belge à terminer l'Enduroman, après Julien Deneyer en 2019. Le Namurois avait alors fini en 52h30, battant alors le record de cette épreuve de l'extrême. Record qui a depuis été battu par le Français Lionel Jourdan en 49h24 en août 2020. Depuis la création de l'épreuve en 2000, 52 triathlètes ont bouclé l'Enduroman, aussi surnommé "Arch to Arc", qui relie en course de fond, à la nage et en vélo le monument Marble Arch de Londres à l'Arc de Triomphe de Paris. (Belga)