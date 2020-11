Asile et migration - Campagne d'information sur les réseaux sociaux à destination de la communauté brésilienne

(Belga) Une campagne de "dissuasion" à destination de la communauté brésilienne est lancée par le secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, Sammy Mahdi, face à une augmentation soudaine du nombre de Brésiliens demandant une protection internationale. La campagne, qui se décline notamment via les réseaux sociaux, vise à "éviter que des personnes ne se retrouvent dans une procédure d'asile pour de mauvaises raisons", communique son cabinet mardi.

La campagne d'information sur les médias sociaux, dont Facebook Live, a été mise en place ces dernières semaines à destination de la communauté brésilienne en Belgique pour bien l'informer sur la procédure d'asile. Depuis juillet 2020, le nombre de Brésiliens demandant une protection internationale a augmenté, passant à 231 demandes jusqu'à octobre 2020 inclus, alors que ce chiffre était presque nul les années précédentes. "En raison des nombreuses demandes de Brésiliens, nos services sont surchargés et les procédures prennent trop de temps. En collaboration avec les services, nous surveillons ces phénomènes. Une action immédiate et une information claire ont un impact direct", explique le Secrétaire d'Etat. Il ajoute que "certaines communautés partagent parfois du fake news (fausses nouvelles, NDLR) concernant leur droits de séjour. Avec cette campagne, nous soulignons que la procédure d'asile ne se substitue pas à la procédure d'obtention d'un permis de travail. La crise corona nous oblige à aborder les choses de manière créative, notamment via Facebook live. Cette initiative vaut certainement d'être répétée". Un Facebook live a été organisé avec le directeur général de l'Office des étrangers, soit une première pour l'Office. La diffusion en direct a été suivie par 140 personnes et la vidéo a déjà été partagée une cinquantaine de fois.