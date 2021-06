Asile et migrations - Des affiches collées à Bruxelles en soutien aux sans-papiers en grève de la faim

(Belga) "Ne laissez pas mourir les gens, changez la loi" ou encore "Le silence du gouvernement va-t-il tuer des gens?" peut-on lire entre autres sur des affiches collées dans la capitale mardi soir par le collectif CITOYENNES en soutien aux sans-papiers.

Le collectif a mené une campagne d'affichage dans la soirée, ciblant aussi des sièges de partis politiques, pour réclamer la régularisation des sans-papiers, dont des centaines parmi eux observent une grève de la faim depuis le mois de mai en divers lieux à Bruxelles. "Par ces collages, CITOYENNES veut sensibiliser les responsables politiques, citoyen·ne·s et médias à cette crise sociale et humanitaire qui se déroule en pleine capitale de l'Europe", signale le collectif dans un communiqué parvenu à Belga mercredi matin. Les membres du collectif se disent choqués par le "manque de médiatisation de cette grève et l'absence de réaction politique". "Étant donné l'urgence de la situation et l'affaiblissement des corps des grévistes, il est grand temps de réagir et de visibiliser cette lutte pour la dignité humaine", expriment-ils. Les militants appellent à une régularisation de tous les sans-papiers en Belgique. "Il est grand temps de régulariser collectivement ces hommes et femmes qui contribuent depuis des années à l'économie belge, payant leurs loyers, factures, et taxes comme nous tou·te·s", poursuit le communiqué. Selon les images parvenues de l'action, les affiches en français et en néerlandais ont entre autres été collées sur les façades des sièges des partis PS, CD&V et MR. Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration (CD-V) est directement interpellé par un des slogans en néerlandais stipulant "Sammy Mahdi nous entends-tu?". Le collectif invite à une action le dimanche 20 juin, de 15h à 18h, à la Marche du Béguinage à la Plaine, pour soutenir les grévistes. (Belga)