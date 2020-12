Coronavirus: assouplir les règles d’ici Noël "serait un cadeau empoisonné", selon Erika Vlieghe

Noël a lieu dans moins de trois semaines. Mais sera-t-on vraiment limité à un invité lors des réveillons du 24 et 31 décembre ou ce chiffre peut-il augmenter in extremis? Au sein du gouvernement, les avis divergent. Mais pour Erika Vlieghe, cheffe du service des maladies infectieuses de l'hôpital universitaire d'Anvers, un assouplissement serait irresponsable.

Cette semaine, Patrick Lecerf, bourgmestre de Hamoir - MR, avait annoncé qu'il n'allait pas respecter les règles à Noël. "Je ne vais quand même pas inviter que mon fils et refuser ma belle-fille et mes petits-enfants de venir. Les efforts des Belges méritent une récompense", avait-il dit avant de se raviser suite à la réaction négative du président de son parti Georges-Louis Bouchez. Il a alors déclaré qu'il respecterait les règles, mais qu'il voulait alerter du malaise dans la population.



"En Belgique, l'union fait la force", a expliqué Patrick Lecerf sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche.



"Ce n'est pas le moment"



Pour Erika Vlieghe, cheffe du service des maladies infectieuses de l'hôpital universitaire d'Anvers, assouplir les règles à Noël serait dangereux. Elle dit se faire beaucoup de soucis. "C'est une tâche extrêmement difficile pour l'entièreté du pays. Ca c'est extrêmement clair. Un jour, bien sûr, j'espère qu'on récompensera la population avec une grande fête, quand ce sera le moment et qu'on pourra faire ça avec toute prudence et en sécurité. Mais ce n'est pas le moment", a dit Erika Vlieghe.



"Quand on a déconfiné au mois de mai, on avait moins de 100 hospitalisations par jour. Maintenant, on est encore à plus que le double. Ce n'est pas encore le moment. Ca serait un cadeau empoisonné de dire aux gens allez-y avec Noël et puis une troisième vague trois semaines après...", a ajouté la cheffe du service des maladies infectieuses de l'hôpital universitaire d'Anvers. Pour elle, passer Noël à plusieurs serait un comportement irresponsable.



"Nous souhaitons une mesure qui suscite l'adhésion"



Denis Ducarme, député fédéral - MR, a réagi suite à l'intervention d'Erika Vlieghe. "Nous sommes tous fixés sur l'essentiel qui est la santé des gens. Mais ce que nous (NDLR: MR) disons simplement par rapport aux fêtes de Noël, c'est que nous souhaitons objectiver et évaluer. Nous souhaitons produire une mesure qui suscite l'adhésion. La mesure, aujourd'hui, ne suscite pas l'adhésion", a précisé le député fédéral.

