Plus de liberté pour les ados mais MOINS pour les petits: est-ce une bonne idée?

Les trois Communautés du pays ont trouvé mardi soir un accord sur une adaptation des activités extra-scolaires à l'évolution de la situation sanitaire. Elles ont décidé que les enfants de moins de 13 ans devront dorénavant les pratiquer dans des bulles réduites à dix enfants au maximum, en intérieur comme en extérieur. La mesure concerne toutes les activités extra-scolaires, en clubs sportifs, au sein d'un mouvement de jeunesse ou dans une académie de musique ou autres.

Si les activités pour les moins de 12 ans sont dorénavant quelque peu restreintes, les ministres ont toutefois décidé de lâcher un peu de lest pour les jeunes de 12 à 18 ans. Privés d'activités collectives depuis l'automne, ceux-ci pourront les reprendre pour autant qu'elles soient menées en extérieur, mais également dans des groupes limités à dix participants maximum.

Cette amélioration d'un côté et ce recul de l'autre fâchent la Ligue des Familles qui "regrette que la proposition des Communautés de permettre certaines activités pour les plus grands se fasse au détriment des enfants de moins de 13 ans."

"Les enfants de moins de 13 ans vont à l’école à temps plein, mais ils ont tout autant besoin de pratiquer un sport, de participer à un cours de musique ou à un mouvement de jeunesse. Jusqu’ici, ils pouvaient le faire sans restriction. Désormais, si la mesure est confirmée, ils devront choisir une seule activité et la pratiquer dans une bulle de 10 maximum. Alors qu’on parle partout du bien-être des jeunes, est-ce vraiment indispensable d’enlever des libertés aux plus petits ? Est-ce vraiment indispensable d’accroître encore les contraintes qui pèsent sur les parents, en restreignant ces activités sur lesquelles ils comptent pour la prise en charge de leurs enfants ? Est-ce vraiment indispensable, pour maîtriser la pandémie, de mettre sur pied un système aussi complexe à appliquer et invérifiable?" demande Christophe Cocu, le directeur général de la Ligue.



"Il n’existe sans doute pas une seule mesure miracle positive pour tous les jeunes. La Ligue des familles plaide pour que l’on soumette aux experts une panoplie de mesures tendant à donner un peu plus de libertés aux jeunes sans trop mettre à mal les efforts collectifs visant à maîtriser la situation sanitaire, par exemple l’élargissement des possibilités de rencontres à l’extérieur, des contacts en petits groupes ou avec les enseignant.e.s plus fréquents dans les écoles, le présentiel partiel dans l’enseignement supérieur...", propose la Ligue des Familles.



Appel au Comité de concertation



"Il est indispensable que le prochain Comité de concertation chargé de discuter/avaliser ces mesures évalue chacune d’elles au regard des risques psycho-sociaux qu’elle comporte pour les enfants. Tout en limitant la propagation du virus, il est important de trouver un équilibre qui préserve les jeunes, et plus largement les familles les plus fragiles, des conséquences de cette crise" conclut Christophe Cocu.