L'Horeca attend des précisions concernant les assouplissements prévus dès ce 9 juin. Le comité de concertation de ce vendredi après-midi devrait répondre aux interrogations du secteur.

Les modalités de réouverture complètes de l'Horeca le 9 juin se sont également invitées sur la table des discussions du comité de concertation prévu aujourd'hui. Il n'était initialement pas prévu que de nouveaux assouplissements soient fixés dès mercredi prochain. Parmi les propositions sur la table, il y a l'ouverture des établissements avancée à 06h au lieu de 08h, la même heure de fermeture pour l'extérieur et l'intérieur et la possibilité de commander au bar ou de proposer des buffets.

Le président de la fédération Horeca Wallonie Thierry Neyens attend des précisions à ce niveau : "Il y aura un alignement entre les heures de fermeture à l'intérieur et à l'extérieur. Il est maintenant envisagé tel que 22h à l'intérieur et 23h30 à l'extérieur. Est-ce que les plexiglas seront autorisés ou non ? Quels seront les éléments importants par rapport au détecteur de CO2 ? Puis, surtout, ce sont les perspectives pour les assouplissements pour le mois de juillet et le mois d'août par rapport à une partie du secteur qui ne saura pas rouvrir comme les traiteurs, les organisateurs de banquet par rapport aux gros événements. Il faut aussi qu'il y ait une visibilité pour les clients et le secteur", autant de questions auxquelles le responsable du secteur espère avoir une réponse ce soir.

Le comité de concertation débutera à ce vendredi 14h.