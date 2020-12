ATC Pharma recherche 600 volontaires pour tester un vaccin contre le Covid-19

(Belga) ATC Pharma, le centre de recherche clinique localisé au sein de l'hôpital universitaire de Liège, recherche 600 volontaires âgés de 18 à 80 ans afin de tester un vaccin Covid en dernière phase de développement, indique la société mercredi. Le recrutement des volontaires commencera début janvier 2021. La participation à l'étude clinique durera un an et sera défrayée. Les profils sollicités sont fort variés.

"Pour la première étude, nous recherchons 300 volontaires sains, c'est-à-dire des personnes ne souffrant d'aucune maladie, ou étant médicalement stables et ne prévoyant pas d'avoir un enfant dans les six mois suivant la première vaccination", précise la société. "Pour la seconde étude, nous recherchons 300 personnes souffrant d'une ou de plusieurs des pathologies suivantes: diabète, obésité, hypertension, maladie cardiovasculaire, maladie du foie, maladie des poumons, problèmes de coagulation du sang. Les volontaires ne doivent pas prévoir d'avoir un enfant dans les six mois suivant la vaccination. Cette 2ème étude est exclusivement réservée aux personnes ne fumant pas et n'ayant pas fumé depuis au moins un an." Confidentialité oblige, le manager Benjamin Boinem n'a pas souhaité divulguer le nom du laboratoire pharmaceutique qui a commandé l'étude. Les tests en question seront réalisés à grande échelle dans plusieurs pays et nécessiteront au total près de 30.000 volontaires. En fonction des résultats obtenus, il est possible que le vaccin soit commercialisé avant la fin de ceux-ci. L'indemnisation n'a pas encore été définie mais sera déterminée en fonction des contraintes imposées: déplacements à l'hôpital, injection du vaccin, prises de sang, etc. Toutes les informations concernant les critères d'inclusion et d'exclusion de ces deux études et sur les modalités d'inscription sont à retrouver sur le site internet d'ATC Pharma. (Belga)