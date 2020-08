ATP Cincinnati - David Goffin débutera face à Borna Coric au 2e tour

(Belga) C'est face au Croate Borna Coric que David Goffin effectuera sa rentrée en simple au 2e tour du Masters 1000 de Cincinnati. Samedi, Coric, 33e mondial, s'est hissé au 2e tour à la suite de l'abandon du Français Benoît Paire (ATP 22) au 1er tour de ce tournoi sur surface dure doté de 4.222.190 dollars, délocalisé à New York en raison de la pandémie de coronaviris. Coric menait 6-0, 1-0 lorsque Paire a abandonné.

Ce sera le 5e duel sur le circuit entre Goffin, 29 ans, et Coric, 23 ans. Le Belge, 7e tête de série et exempté de 1er tour, s'est imposé lors des quatre premières confrontations, la dernière fois en 2016 sur le gazon de Halle. David Goffin a repris la compétition samedi en double, aux côtés du Britannique Daniel Evans. La paire belgo-britannique s'est imposée 6-4, 7-6 (7/3) face aux Australiens John Peers et Michael Venus au 1er tour. (Belga)