ATP Cincinnati - David Goffin reprend par une victoire en double

(Belga) David Goffin a effectué sa rentrée sur le circuit ATP samedi au tournoi de Cincinnati, délocalisé dans la bulle de Flushing Meadows à New York. Le Liégeois a commencé par le double messieurs, qu'il dispute aux côtés du Britannique Daniel Evans. La paire belgo-britannique s'est imposée 6-4, 7-6 (7/3) face aux Australiens John Peers et Michael Venus au 1er tour de ce Masters 1000 sur surface dure doté de 4.222.190 dollars.

Au 2e tour du double, Goffin et Evans affronteront soit le duo formé par le Néerlandais Wesley Koolhof et le Croate Nikola Mektic soit la paire russe composée de Karen Khachanov et Andrey Rublev. En simple messieurs, David Goffin, 7e tête de série, est dispensé de 1er tour. Le numéro un belge, 10e mondial, entrera en lice au 2e tour face au vainqueur du duel entre le Français Benoit Paire (ATP 22) et le Croate Borna Coric (ATP 33). David Goffin n'avait plus joué de match officiel depuis le tournoi de Marseille en février. En double, sa dernière apparition sur le circuit ATP remonte au tournoi de Cincinnati l'année dernière. (Belga)