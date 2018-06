Attaques de distributeurs automatiques: les banques et Bpost prennent de nouvelles mesures de sécurité

Les banques et Bpost se sont réunies vendredi pour examiner les mesures à implémenter pour lutter contre les attaques à l'explosif envers les distributeurs. "Pour des raisons de sécurité, Febelfin et les banques s'abstiendront de communiquer sur la nature et la teneur des mesures spécifiques", indique le secteur financier dans un communiqué.

Parmi les différentes mesures examinées on retrouve la réduction du cash dans les distributeurs automatiques, le renforcement de la sécurité de ces distributeurs et l'installation de systèmes de détection rapide de tentatives d'attaques au gaz à l'explosif. Diverses mesures déjà déployées portent leurs fruits, "comme en atteste l'échec de récentes tentatives d'attaques".

La fermeture des agences bancaires à 23h est d'ailleurs maintenue, de même que la vigilance accrue dans le cadre des patrouilles de police nocturnes. "Febelfin reste en contact étroit avec les cabinets des ministres Jambon et Geens, la police fédérale et les autres instances concernées", elle lance également un nouvel appel au monde politique à "mettre tout en oeuvre pour arrêter et poursuivre les criminels".