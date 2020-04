Atteints par le coronavirus, certains ne présenteraient qu'un seul symptôme, la perte de l'odorat: "Ils pourraient être des mega contaminateurs"

L'Université de Mons a reçu des centaines de témoignages de personnes pensant être atteintes par le coronavirus et ne présentant qu'un seul symptôme: la perte de l'odorat. L'UMons va maintenant recontacter les personnes, et souhaite les tester afin de vérifier si les personnes qui ne présentent que ce seul symptôme sont bien covid 19 positives.

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, les scientifiques évoquent toute une série de symptômes courants, tels que la toux, les difficultés respiratoires ou la fièvre (consultez la liste complète des symptômes ici). L'un de ceux dont on parle le plus ces derniers jours est sans conteste la perte de l'odorat, dit anosmie, qui s'accompagne la plupart du temps de la perte de goût.

L'Université de Mons a mené une étude qui démontre que la perte d’odorat doit être considérée comme un symptôme du Covid 19. En effet, elle révèle que 86% des personnes infectées présentent des troubles de l'odorat et 88% des troubles du goût.

Mais l'Université va plus loin et évoque le cas des personnes qui auraient subitement observé ce seul symptôme d’anosmie. S'il s'avère que ces personnes sont atteintes du coronavirus, il faudrait y accorder une attention particulière. Selon Sven Saussez, médecin ORL et chercheur à l'Université de Mons, qui étudie spécifiquement la perte de goût et d'odorat, ces personnes pourraient être à leur insu des contaminateurs particulièrement actifs. "Nous avons reçu des centaines de mails à ce sujet, affirme le chercheur. Ces patients ne sont pas testés pour l'instant mais on pense très fortement qu'ils seraient covid 19 positifs et qu'ils pourraient être des méga contaminateurs. L'étude que nous poursuivons maintenant, grâce à l'enquête que nous avons faite, est d'essayer de les contacter et de les dépister pour donner la 2e information qui nous semblerait cruciale à savoir est-ce que les patients peu symptomatiques, qui ne présentent que l'anosmie, sont bien des patients atteints du coronavirus. Il faut se rendre compte que ce symptôme est tellement spécifique, on pourrait avoir un impact mondial sur la pandémie: dans des continents comme l'Afrique ou des pays comme l'Inde où on ne peut pas faire de tests sur des centaines de milliers de personnes, cela nous permettrait de dire 'Attention, vous êtes anosmique, vous êtes covid19 isolez-vous'".

L'UMons plaide pour que ces personnes soient testées et que ce symptôme soit répertorié par le gouvernement fédéral et l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé, ndlr) comme étant l'un de ceux signalant une infection au coronavirus.

Pour compléter les résultats de l’étude, l’Université de Mons appelle un maximum de patients à répondre à un questionnaire en ligne, sur son site internet.