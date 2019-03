Attentats de Bruxelles, 3 ans: plusieurs commémorations à Bruxelles ce vendredi

C'est aujourd'hui la commémoration des attentats de Bruxelles qui ont marqué le pays à jamais, le 22 mars 2016, il y a trois ans. Les noms des victimes seront lus dans le hall des départs de l’aéroport, lieu de la première explosion. Une minute de silence sera respectée à la station de métro Maelbeek où le second attentat a été perpétré quelques heures plus tard. Une plaque commémorative sera aussi dévoilée.



Une soirée "hommage" à Bruxelles

Sous le titre rassembleur "Tous ensemble", une soirée en hommage aux victimes des attentats du 22 mars 2016 sera organisée ce vendredi soir à partir de 19H30 à l'Espace Magh, situé rue du Poinçon à Bruxelles. Une exposition inédite présentera les messages de solidarité laissés par les citoyens à la place de la Bourse et à la station de métro Maelbeek au lendemain des attentats. L'artiste François Sauveur réalisera une performance musicale. Les chanteurs Anwar, Alexia Dhertoge et Les voix des Garennes, le slameur et rappeur Manza, et le danseur Yassin Mrabtifi proposeront par ailleurs un concert inédit.

Par cette création, ces artistes issus de la diversité bruxelloise souhaitent rendre hommage aux victimes et à leurs proches mais aussi transmettre un message de paix et d'amour. Le documentaire "Tous Ensemble" sera également projeté en avant-première en présence des réalisateurs Fionn Perry et Noureddine Zerrad, tous deux victimes de l'attentat de Zaventem.



Où aura lieu le procès ?

Quant au procès, il pourrait se tenir fin 2020. Il devrait durer entre 6 et 9 mois. Les autorités recherchent toujours un endroit. Cela pourrait être les anciens bâtiments de l'Otan.

L’enquête touche à sa fin. Il reste encore une centaine de devoirs d’enquête à clôturer. Dix à douze personnes pourraient se retrouver dans le box des accusés.

Jusqu'à présent, dix hommes sont suspectés dans cette enquête, dont Mohamed Abrini et Osama Krayem. Le premier se trouvait à l'aéroport de Bruxelles-National le 22 mars 2016 peu avant 8h00, en compagnie de Najim Laachraoui et d'Ibrahim El Bakraoui. Ces deux derniers se sont fait exploser dans le hall des départs tandis que Mohamed Abrini, lui, a pris la fuite, abandonnant ses explosifs.

Quant à Osama Krayem, il se trouvait avec Khalid El Bakraoui dans la station de métro Pétillon, le 22 mars 2016 peu avant 9h00. Khalid El Bakraoui s'est fait exploser cinq stations plus loin, à Maelbeek, tandis qu'Osama Krayem est, lui, sorti du réseau de transports en commun bruxellois et s'est débarassé de ses explosifs dans les toilettes d'une des planques utilisées par ces kamikazes, avenue des Casernes à Etterbeek.